На Якорной задержана иностранка, подозреваемая в умышленном поджоге магазина

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красногвардейском районе задержана иностранка, подозреваемая в умышленном поджоге помещения для доставки готовой еды. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 5 часов утра 5 сентября в полицию поступило сообщение о пожаре в магазине в доме 19/30 по проспекту Металлистов. На месте происшествия было установлено, что возгорание произошло на 1 этаже отдельно стоящего двухэтажного административного здания, при входе в помещение доставки готовой еды. Помещение выгорело частично на площади 30 м2, в результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.

Также было установлено, что к пожару причастна женщина, которая в 04:50 вошла в помещение коммерческой организации и облила неустановленной жидкостью стену у входа, затем подожгла.

Вечером в тот же день у дома 6 по улице Якорной по подозрению в этом преступлении была задержана 50-летняя уроженка одного из сопредельных государств, проживающая в Петербурге без регистрации. В её отношении составлен административный протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в садоводстве "Новые сады" неизвестный поджег баню.

Фото: Piter.TV