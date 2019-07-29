В садоводстве "Новые сады" неизвестный поджег баню

Сумма причиненного ущерба составила 2,2 млн рублей.

Полицейские Бокситогорского района проводят проверку по факту поджога бани в садоводстве "Новые сады", сообщили 5 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 4 сентября обратилась местная жительница, которая заявила, что на территории ее дачного участка в "Новых садах" сгорела баня.

Прибывшие на место пожара правоохранители установили, что сооружение поджег неизвестный в период с 01:30 до 04:30. Забором дачный участок не огорожен.

В результате случившегося никто не пострадал. Сумма причиненного ущерба составила 2,2 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению преступления. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный поджег дверь квартиры на Стародеревенской улице.

Фото: Piter.TV