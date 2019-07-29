В садоводстве "Новые сады" неизвестный поджег баню

Полицейские Бокситогорского района проводят проверку по факту поджога бани в садоводстве "Новые сады", сообщили 5 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 4 сентября обратилась местная жительница, которая заявила, что на территории ее дачного участка в "Новых садах" сгорела баня.
Прибывшие на место пожара правоохранители установили, что сооружение поджег неизвестный в период с 01:30 до 04:30. Забором дачный участок не огорожен.
В результате случившегося никто не пострадал. Сумма причиненного ущерба составила 2,2 млн рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.
Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный поджег дверь квартиры на Стародеревенской улице.
Фото: Piter.TV
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