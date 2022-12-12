Неизвестный поджег дверь квартиры на Стародеревенской улице

В Приморском районе ищут поджигателя входной двери в квартире на Стародеревенской улице. Об этом стало известно Piter.tv.
Около пяти часов вечера 15 августа в экстренные службы о поджоге сообщила 47-летняя петербурженка. В двухкомнатной квартире на последнем этаже десятиэтажного панельного дома произошло возгорание входной металлической двери.
Правоохранители изъяли с места происшествия следы обуви, легко-воспламеняющую жидкость, коврик с остатками масляной жидкости.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на проспекте Обуховской Обороны горела входная дверь в квартире.
Фото: Piter.tv
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