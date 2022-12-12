Неизвестный поджег дверь квартиры на Стародеревенской улице

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Приморском районе ищут поджигателя входной двери в квартире на Стародеревенской улице. Об этом стало известно Piter.tv.

Около пяти часов вечера 15 августа в экстренные службы о поджоге сообщила 47-летняя петербурженка. В двухкомнатной квартире на последнем этаже десятиэтажного панельного дома произошло возгорание входной металлической двери.

Правоохранители изъяли с места происшествия следы обуви, легко-воспламеняющую жидкость, коврик с остатками масляной жидкости.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на проспекте Обуховской Обороны горела входная дверь в квартире.

Фото: Piter.tv