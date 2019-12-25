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На проспекте Обуховской Обороны горела входная дверь в квартире
Сегодня, 9:10
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На проспекте Обуховской Обороны горела входная дверь в квартире

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Жильцы дома потушили дверь до прибытия сотрудников МЧС.

Сегодня, 6 августа, в Невском районе произошел пожар. На проспекте Обуховской Обороны в доме № 227, корпус 2, загорелась дверь в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:08. Со стороны лестничной клетки происходило горение входной двери на площади 1,5 "квадрата". 

Жильцы дома потушили дверь до прибытия сотрудников МЧС. Чуть позже на место случившегося приехали три единицы техники и 15 спасателей.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Планерной в административно-складском здании произошел пожар.

Фото:  Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1)

Теги: горела дверь, мчс, проспект обуховской обороны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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