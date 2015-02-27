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На Планерной в административно-складском здании произошел пожар
Сегодня, 9:09
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На Планерной в административно-складском здании произошел пожар

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Огонь вспыхнул в помещении подземного паркинга.

Сегодня, 6 августа, в Приморском районе произошел пожар. На Планерной улице в доме 15 пламя охватило два квадратных метра. Уточняется, что возгорание случилось в административно-складском здании размером 40х40 метров, в помещении подземного паркинга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:38. С огнем боролись 10 спасателей и две единицы техники. В 8:07 пожар удалось потушить.                

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Репино на Зеленогорском шоссе горел "Мерседес".

Фото: Piter.tv     
                          
 

Теги: горел склад, мчс, планерная пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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