На Планерной в административно-складском здании произошел пожар

Огонь вспыхнул в помещении подземного паркинга.

Сегодня, 6 августа, в Приморском районе произошел пожар. На Планерной улице в доме 15 пламя охватило два квадратных метра. Уточняется, что возгорание случилось в административно-складском здании размером 40х40 метров, в помещении подземного паркинга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:38. С огнем боролись 10 спасателей и две единицы техники. В 8:07 пожар удалось потушить.

Сведения о пострадавших не поступали. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv



