  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Репино на Зеленогорском шоссе горел "Мерседес"
Сегодня, 12:20
121
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Репино на Зеленогорском шоссе горел "Мерседес"

0 0

Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС.

В Курортном районе сегодня, 5 августа, произошел пожар. В Репино на Зеленогорском шоссе у дома № 6 вспыхнула иномарка "Мерседес". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:29.  В машине происходило горение в моторном отсеке.  

Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что у станции "Чкаловская" в Петербурге "треснул" дом. Жильцов эвакуировали.

Фото: Piter.tv

Теги: горел мерседес, зеленогорское шоссе, мерседес
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии