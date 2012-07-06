В Репино на Зеленогорском шоссе горел "Мерседес"

Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС.

В Курортном районе сегодня, 5 августа, произошел пожар. В Репино на Зеленогорском шоссе у дома № 6 вспыхнула иномарка "Мерседес". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:29. В машине происходило горение в моторном отсеке.

Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС. На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что у станции "Чкаловская" в Петербурге "треснул" дом. Жильцов эвакуировали.

Фото: Piter.tv