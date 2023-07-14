На лихача на Мерседесе из города Бора нижегородские полицейские составили 31 протокол за нарушения ПДД

Водитель несколько раз лишался водительских прав.

На лихача-водителя на Мерседесе из города Бора российские правоохранительные органы составили 31 протокол за нарушения правил дорожного движения. Соответствующее заявление сделали сотрудники нижегородской полиции в социальных сетях. Известно, что за период в 2016, 2020 года 27-летний правонарушитель уже был лишён водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако после очередного восстановления документа мужчина снова начал управлять машиной. В начале октября 2024 года в вечернее время подозреваемый, управляя автомобилем Mercedes, превысил установленную скорость движения в микрорайоне Неклюдово. Он не остановился по требованию наряда сотрудников ДПС.

Во время завязавшейся погони нарушитель 14 раз выехал на полосу встречного движения и ещё дважды превысил скоростной режим. При этом не был пристёгнут ремнём безопасности и не имел полиса ОСАГО. пресс-служба МВД РФ по региону

Инспекторы поймали лихача и отстранили от управления транспортным средством. Они установили, что после приобретения автомобиля местный житель не зарегистрировал транспортное средство в установленном порядке. В отношении злоумышленника составлены протоколы по статьям 12.1, 12.6, 12.9, 12.15, 12.25 и 12.37 КоАП РФ. Все собранные материалы дела направлены в судебную инстанцию. В общей сложности речь идет о 31 правонарушении.

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Фото и видео: МВД Медиа