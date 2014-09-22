МВД предложило пересмотреть подходы допуска праворульных машин к дорогам

Российские правоохранительные органы предлагают властям страны пересмотреть подходы допуска к дорожному движению машин с правым расположением руля с учетом оценки рисков их пребывания на дорогах. Этот пункт прописан в проекте "Стратегии повышения безопасности дорожного движения" до 2030 года, а также на перспективу до 2036 года. В документе говорится о необходимости повышения уровня безопасности транспортных средств и услуг. Эксперты напомнили, что за последние годы в России увеличился импорт автомобилей из восточных стран, где машины выпускают преимущественно с правым расположением руля. В связи с этим фиксируется рост основных показателей аварийности с участием такого транспорта. "

В 2024 году такие ДТП, как и погибшие ‎в них, в общей структуре аварийности составили более десятой части. Транспортный риск для автомобилей с правым расположением рулевого управления (4,9) более чем в два раза превышает значение данного показателя для транспортных средств с левым расположением рулевого управления (2,1). текст проекта Стратегии

Сотрудники МВД считают, что перечисленные обстоятельства в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут оказать негативное влияние на безопасность дорожного движения. В полиции полагают, что важно заняться обновлением парка транспортных средств и массовым внедрение современных систем безопасности. Эти шаги помогут минимизировать человеческие ошибки.

Свыше 50 машин нелегального такси в Петербурге помещены на спецстоянку.

Фото: Piter.tv