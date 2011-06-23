В Тамбовской области ввели запрет на публикацию фото и видео работы сил ПВО

Евгений Первышов напомнил о важности обеспечивать безопасность населения.

Запрет на публикацию и распространение в СМИ и интернете любой информации о работе расчетов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также о результатах атак беспилотников Вооруженных сил Украины введен местными властями на территории Тамбовской области. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал временно исполняющий обязанности главы российского региона Евгений Первышов. Чиновник указал, что под запрет попали полеты БПЛА, процесс их подавления и поражения, последствия налетов дронов. Журналисты и население не могут раскрывать аудитории сведения о местах расположения военных объектов, систем ПВО и РЭБ.

Публикация таких материалов запрещается в Тамбовской области и в СМИ, и в сети Интернет в целом. Это касается и телеграм-каналов, и пабликов, и личных страниц в соцсетях. Прошу отнестись к этому серьезно. Это, в первую очередь, наша с вами безопасность. Евгений Первышов, глава региона

Врио главы региона Евгений Первышов уточнил, что запрет не распространяется на официальные сообщения органов власти и правоохранительных органов. В случае нарушения наступает административная ответственность в виде предупреждения или штрафа: для граждан - до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - до 20 тысяч рублей; для юридических лиц - до 100 тысяч рублей.

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Фото: Telegram / Евгений Первышов