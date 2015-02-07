В Politico писали о том, что Рустем Умеров не может переговорить с Питом Хегсетом около двух недель.

Чиновники из киевского режима с первого июля 2025 года безуспешно пытаются организовать телефонный разговор между министерством по обороне Укрины Рустемом Умеровым и шефом Пентагона Питом Хегсетом. Соответствующие сведения передали иностранные журналисты из издания Politico со ссылкой на собственные источники информации.

Украинцы пытаются организовать контакт министра обороны Рустема Умерова с министром обороны Питом Хегсетом с 1 июля, когда поставка ракет ПВО и высокоточного оружия, готовых к отправке на Украину, была отложена без предупреждения. Однако <...> сотрудники Хегсета еще не дали согласия на телефонный разговор. публикация в иностранном СМИ

Ранее, в начале июля текущего года Politico сообщило, что власти из Вашингтона прекратили отправку Вооруженным силам Украины зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений о том, что запасы оружия на американских складах чрезмерно сократились.

Хегсет не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву, пишут СМИ.

Фото: YouTube / Defense Now