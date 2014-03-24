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В Удмуртии полицейские применили табельное оружие для остановки пьяного водителя

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В отношении правонарушителя были составлены несколько административных протоколов.

В Удмуртии полицейские применили табельное оружие для остановки пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, водитель автомобиля отечественного производства проигнорировал требование полицейских об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться. Нарушитель опасно маневрировал в ходе преследования, подвергая опасности жизни и здоровье окружающих.

Выстрелами из табельного оружия было повреждено заднее левое колесо автомобиля, в результате водитель съехал с проселочной дороги. Выяснилось, что за рулем находился 35-летний местный житель с признаками опьянения и без водительского удостоверения. В отношении правонарушителя были составлены несколько административных протоколов.

Ранее мы сообщали, что в Москве пресекли производство незарегистрированных медицинских препаратов.

Видео: МВД по Удмуртской Республике

Теги: полиция, пьяный водитель, табельное оружие, удмуртия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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