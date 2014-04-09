По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности превышал 100 млн рублей в год.

В Москве пресекли производство незарегистрированных медицинских препаратов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, изготовленную продукцию сбывали через интернет-ресурсы в различные коммерческие клиники. Отмечается, что ее продавали не только в регион, но и в другие субъекты РФ. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности превышал 100 млн рублей в год.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье полицейские открыли огонь при задержании водителя.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА