В Подмосковье полицейские открыли огонь при задержании водителя

Ирина Волк раскрыла подробности ночной погони за автомобилем с шестью людьми в салоне.

Сотрудниками российских правоохранительных органов пришлось стрелять по колесам автомобиля во время погони за нарушившим ПДД водителем. В результате шофер не справился с управлением и машина перевернулась. Инцидент произошел на территории подмосковного города Подольск. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Она пояснила, что пассажир транспортного средства выстрелил из окна салона в сторону полицейских. Никто не пострадал.

Известно, что патрулировании улиц оперативники выявили автомобиль с затонированными передними стеклами. Когда сотрудники полиции потребовали от водителя совершить остановку, тот не подчинился указанию и лишь увеличил скорость машины. Позже было установлено, что внутри машины находилось шестеро человек, включая трех несовершеннолетних граждан. Шофер привлечен к ответственности по трем административным статьям. В отношении пассажира, открывшего стрельбу, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Речь ведется о применении насилия в отношении представителя власти во время выполнения им должностных обязанностей.

Во время погони нарушитель опасно маневрировал, нарушал ПДД и создавал угрозу жизни и здоровью других участников. Для остановки автомобиля инспектор сделал предупредительный выстрел вверх..... Пострадавших нет. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

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Фото и видео: Telegram / Ирина ВОлк