Злоумышленница явилась в отдел полиции и заявила о желании возместить причиненный ущерб.

В Ярославской области раскрыли ограбление пенсионерки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, пенсионерку ограбили в подъезде жилого. На опубликованной в сети Интернет видеозаписи неизвестная женщина украла из кармана потерпевшей кошелек с деньгами. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой. Злоумышленница явилась в отдел полиции и заявила о желании возместить причиненный ущерб. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали участников хищения у пенсионерки свыше 5,5 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА