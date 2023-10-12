В Москве задержали участников хищения у пенсионерки свыше 5,5 млн рублей

Оба работали курьерами мошенников.

В Москве полицейские задержали участников хищения у пенсионерки свыше 5,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего жителя Санкт-Петербурга и 18-летнего уроженца Вологодской области. Оба работали курьерами мошенников. Отмечается, что потерпевшей поступило сообщение от якобы бывшего руководителя о том, что ей должен поступить звонок из правоохранительных органов. Затем пенсионерке позвонил неизвестный и сообщил о необходимости декларирования ее сбережений в целях финансовой проверки.

Жительница Москвы передала курьеру имеющиеся у нее сбережения, но затем поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА