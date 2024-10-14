В Тюменской области пресекли 564 нарушения миграционного законодательства

За время оперативно-профилактического мероприятия взыскано штрафов на сумму около 700 тысяч рублей.

В Тюменской области за неделю пресекли 564 нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители проверили места массового пребывания иностранцев и объекты их трудоустройства на территории областного центра. В ходе рейдов составили 419 административных протоколов за нарушение иностранцами правил въезда и режима пребывания на территории РФ. За время оперативно-профилактического мероприятия взыскано штрафов на сумму около 700 тысяч рублей.

Решениями судов 96 иностранцев будут выдворены за пределы страны. Еще 15 мигрантам запретили въезд в Россию

Ранее мы сообщали, что в Ивановской области пресекли сбыт свыше 25 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Видео: Минобороны России