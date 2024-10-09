Общая сумма изъятого составила свыше 3,7 млн рублей.

В Ивановской области пресекли сбыт свыше 25 тысяч пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным следствия, правоохранители задержали 37-летнего жителя города Пучежа. При обыске по месту жительства задержанного и в хозяйственной постройке у его родственника изъяли криминальный товар. Общая сумма изъятого составила свыше 3,7 млн рублей. Материалы, собранные полицейскими, переданы в СУ СК России по Ивановской области, где возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Вологодской области задержали двоих водителей, не имеющих права управления.

Видео: УМВД России по Ивановской области