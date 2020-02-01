Одному из задержанных было 16 лет.

В Вологодской области задержали двоих водителей, не имеющих права управления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, первого нарушителя обнаружили на 320 км автодороги Вологда – Новая Ладога. Он передвигался на легковушке без государственных регистрационных знаков и проигнорировал сигнал полицейских об остановке. В ходе погони стражи правопорядка применили табельное оружие, и лихач съехал на обочину. Выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток. В отношении него составлены административные протоколы.

Второго водителя задержали в Вытегорском районе. Он пытался скрыться от полицейских, однако вскоре был задержан. Машина принадлежала 18-летнему задержанному, однако водительских прав у него не было.

Ранее мы сообщали, что в Ярославской области остановили иномарку, которой управлял несовершеннолетний.

Видео: УМВД России по Вологодской области