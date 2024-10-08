В отношении задержанного были составлены административные материалы.

В Ярославской области остановили иномарку, которой управлял несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Угличе. Сотрудники ДПС в ходе патрулирования Ростовского шоссе подали знак об остановке водителю Volvo для проверки документов. Однако водитель проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. В ходе погони лихач грубо нарушал ПДД.

После двух предупредительных выстрелов в воздух, сделанных сотрудником ГИБДД, машина съехала в кювет. За рулем иномарки находился юноша 2007 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством. В отношении задержанного были составлены административные материалы.

Ранее мы сообщали, что в Костроме задержали студента, подозреваемого в кражах денег из машин.

Видео: УМВД России по Ярославской области