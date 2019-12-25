В Ярославле после атаки дронов произошло возгорание на НПЗ

Михаил Евраев сообщил о ликвидации последствий после налета БПЛА по региону.

Инфраструктура нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Ярославле получила повреждения после масштабной атаки беспилотников. Соответствующее заявление через социальные сети сделал губернатор российского региона Михаил Евраев. Чиновник объяснил местному населению, что двое сотрудников промышленного объекта получили осколочные ранения. Далее пострадавшие были госпитализированы. Дополнительно обломками сбитых БПЛА выбиты стекла в ряде многоквартирных и частных домов. Кроме этого фиксируются повреждения у транспортных средств.

Сегодня ночью силы РЭБ и ПВО отражали масштабную атаку вражеских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Всего — 124 беспилотника. Есть повреждения инфраструктуры НПЗ. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания. Михаил Евраев, губернатор Ярославской области

Чиновник напомнил, что обнаружении фрагментов беспилотников нельзя приближаться к ним, а также использовать поблизости мобильные устройства.

Атаку ВСУ на Ярославскую область: погиб один человек, ранены 27.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)