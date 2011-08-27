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Атаку ВСУ на Ярославскую область: погиб один человек, ранены 27
Сегодня, 11:22
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Атаку ВСУ на Ярославскую область: погиб один человек, ранены 27

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Силы ПВО сбили за утро в регионе 67 украинских дронов.

Беспилотники ВСУ атаковали Ярославскую область 28 августа. Жертвой атаки стал один человек, также пострадали 27 мирных жителей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

Он выразил соболезнования родным погибшего. Региональные власти окажут всю необходимую поддержку его семье. Евраев подчеркнул, что при падении обломков БПЛА на межмуниципальный автобус ранения получили 10 пассажиров, еще 17  челоек пострадали в результате атаки.

Кроме того, обломки попали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. Сотрудники МЧС сейчас ликвидируют возникшие возгорания. Глава региона добавил, что непосредственная угроза в настоящее время отменена.

В Ярославле также закрыли два детских сада с необходимостью ликвидации последствий атаки дронов ВСУ на город. Детей на некоторое время направили в дошкольные учреждения в близлежащих районах.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье дрон ВСУ упал на частный дом, в результате взрыва погиб младенец.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: атака на ярославскую область, ярославская область
Категории: Новости России, Терроризм, Происшествия, Лента новостей,

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