Отмечается, что ранее он был привлечен к уголовной ответственности за хищение денег из кассы магазина.

В Костроме задержали студента, подозреваемого в кражах денег из машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 20-летний молодой человек разбивал окна припаркованных машин, где искал деньги и ценные вещи. Самая крупная добыча злоумышленника составила 100 тысяч рублей. Отмечается, что ранее он был привлечен к уголовной ответственности за хищение денег из кассы магазина, где работал продавцом. Сыщики в настоящее время устанавливают общее количество совершённых подозреваемым краж. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Приморском крае вынесли решения о депортации иностранцев, нарушивших законодательство РФ.

Видео: УМВД по Костромской области