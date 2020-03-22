"Мерседес" в Петербурге вылетел на автобусную остановку

Опасный занос на проспекте Королева закончился угрозой для людей.

Водитель автомобиля "Мерседес" устроил опасные заносы на проспекте Королева в Петербурге и вылетел в зону автобусной остановки, однако обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел 14 декабря около 12:30. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль скользит по дороге во время дрифта. В какой-то момент водитель теряет управление, и машина движется в сторону остановки, где находились люди, но никто не пострадал.

После происшествия водитель попытался скрыться с места, однако очевидцы задержали его и сообщили о случившемся в полицию. Сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя — им оказался 24-летний уроженец Приморского края. В отношении водителя составлены административные протоколы за нарушение правил расположения транспортного средства на дороге и за непредоставление преимущества другому автомобилю.

Помимо этого, у инспекторов возникли подозрения относительно самого "Мерседеса": обнаружены признаки возможного изменения идентификационных номеров. Автомобиль отправлен на специализированную стоянку для проведения экспертизы. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о действиях, угрожающих безопасности дорожного движения.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти