В Петербурге капитана ГАИ отправили под домашний арест после пожара

Инспектора ГАИ заподозрили в превышении полномочий после ЧП с машинами.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста инспектору ГАИ Дмитрию Ковальчуку, которого подозревают в превышении должностных полномочий после пожара в гараже дорожно-патрульной службы. Об этом 17 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, ранним утром 15 декабря капитан Ковальчук находился в подземном паркинге отдельного батальона ДПС, расположенного на проспекте Пархоменко. Как считает обвинение, он сливал бензин из служебного автомобиля в канистру. Для этого, по версии следствия, на транспортное средство было установлено специальное устройство для откачки топлива. Во время этих действий произошло воспламенение паров бензина. Инспектор попытался отбросить канистру, однако топливо разлилось по полу. После этого произошло возгорание, в результате которого огнем были повреждены еще два служебных автомобиля.

В результате происшествия пострадавших нет. Поврежденные автомобили получили технические повреждения. Размер причиненного материального ущерба в настоящее время устанавливается.

Следственные органы ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Дмитрий Ковальчук и его защита просили суд ограничиться более мягкой мерой. Суд не согласился с доводами следствия и направил инспектора под домашний арест до 15 февраля 2026 года.

Фото: Piter.TV