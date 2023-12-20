  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Малом проспекте П. С. "треснул" дом. Жильцов эвакуировали
Сегодня, 15:11
57
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Малом проспекте П. С. "треснул" дом. Жильцов эвакуировали

0 0

К обследованию здания привлекли сотрудников МЧС, полицейских, представителей администрации и жилищного агентства района.

Прокуратура Петроградского района Петербурга организовала проверку по факту частичного обрушения кирпичной кладки несущей стены на первом этаже в доме 44 по Малому проспекту П. С.

К обследованию здания привлекли сотрудников МЧС, полицейских, представителей администрации и жилищного агентства района. Жильцов дома эвакуировали.

По итогам прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за ремонт и содержание дома. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Фото: Telegram / Санкт-Петербург online | Saitpgo; Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: малый проспект петроградской стороны, обрушение дома
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии