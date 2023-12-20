На Малом проспекте П. С. "треснул" дом. Жильцов эвакуировали

К обследованию здания привлекли сотрудников МЧС, полицейских, представителей администрации и жилищного агентства района.

Прокуратура Петроградского района Петербурга организовала проверку по факту частичного обрушения кирпичной кладки несущей стены на первом этаже в доме 44 по Малому проспекту П. С.

К обследованию здания привлекли сотрудников МЧС, полицейских, представителей администрации и жилищного агентства района. Жильцов дома эвакуировали.

По итогам прокурорской проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за ремонт и содержание дома. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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