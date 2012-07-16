Следователи прибыли на место ЧП в Петербурге, где погиб человек под завалами

Следователи прибыли на место обрушения потолочного перекрытия в жилом доме на Невском проспекте Петербурга, где по предварительным данным погиб один человек. Такая информация появилась в Telegram-канале "Питерский следком".
Следственные органы начали работу на месте обрушения потолочного перекрытия в доме №103 на Невском проспекте Санкт-Петербурга. По предварительной информации, под завалами погиб мужчина. Сотрудники следственного комитета устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Обрушение произошло между первым и вторым этажами жилого дома.
Ранее сообщалось, что на Невском проспекте из-за обрушения пола погиб человек.
Фото: Piter.TV
