Следователи прибыли на место ЧП в Петербурге, где погиб человек под завалами
Вчера, 22:43
Следствие началось после трагического обрушения в доме на Невском проспекте.

Следователи прибыли на место обрушения потолочного перекрытия в жилом доме на Невском проспекте Петербурга, где по предварительным данным погиб один человек. Такая информация появилась в Telegram-канале "Питерский следком".

Следственные органы начали работу на месте обрушения потолочного перекрытия в доме №103 на Невском проспекте Санкт-Петербурга. По предварительной информации, под завалами погиб мужчина. Сотрудники следственного комитета устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Обрушение произошло между первым и вторым этажами жилого дома.

Ранее сообщалось, что на Невском проспекте из-за обрушения пола погиб человек.

Фото: Piter.TV

