На Розенштейна начали демонтаж аварийных перекрытий в здании после обрушения

Движение транспорта на участке улицы ограничено до завершения работ.

В здании на улице Розенштейна, где накануне произошло обрушение перекрытий, начались работы по демонтажу аварийных конструкций. Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, движение транспорта на участке от набережной Обводного канала до улицы Ивана Черных ограничено до полного завершения аварийно-восстановительных работ.

Напомним, что после обрушения перекрытий утром 7 ноября из здания были выведены четверо бездомных, занимавших помещения в заброшенном доме. Никто из них не пострадал. Доходный дом, построенный в 1904 году по проекту архитектора Лялевича, был признан аварийным еще в 2010 году, после чего расселен и отключен от коммуникаций.

Как уточнили в городской администрации, здание расположено в исторической зоне застройки, прилегающей к промышленной территории "Красный треугольник", поэтому оно не продается и не передается инвесторам. Специалисты продолжают работы по оценке состояния конструкций и демонтажу опасных элементов.

Фото: Telegram / Администрация Адмиралтейского района