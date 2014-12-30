  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Невском проспекте из-за обрушения пола погиб человек
Сегодня, 21:41
248
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

На Невском проспекте из-за обрушения пола погиб человек

0 0

Жилец погиб под завалами обрушившегося перекрытия.

В доме на Невском проспекте, 103 вечером 7 августа произошло обрушение межэтажного перекрытия, в результате которого погиб один человек. Об этом пишет "Фонтанка.ру".

В четверг, 7 августа, в доме 103 по Невскому проспекту Санкт-Петербурга произошло обрушение потолочного перекрытия между первым и вторым этажами. Под завалами оказался один человек, который погиб.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, временно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Максим Романцов, а также представители управляющей компании ООО "Жикомсервис №3 Центрального района".

Причины обрушения устанавливаются.

Мариинская больница фиксирует рост числа пациентов с обмороками и проблемами с давлением. Только за июль в стационар поступило около 50 человек, пострадавших от последствий жаркой погоды.

Фото: Piter.tv

Теги: невской проспект, обрушение дома
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии