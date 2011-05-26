За июль в Мариинскую больницу из-за жары попали 50 человек

Следите за своим самочувствием, особенно если страдаете хроническими заболеваниями.

Мариинская больница фиксирует рост числа пациентов с обмороками и проблемами с давлением. Только за июль в стационар поступило около 50 человек, пострадавших от последствий жаркой погоды. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Галина Савватеева поделилась рекомендациями по безопасному поведению в жаркую погоду:

– Ограничьте пребывание на улице в период с 11:00 до 16:00, когда солнце наиболее активно. Используйте крем с высоким SPF (30+ или 50+), особенно если находитесь на солнце.

– Простой и эффективный способ охладить помещение без дополнительных затрат – бутылки со льдом перед вентилятором.

– Влажные простыни у открытых окон помогут снизить температуру естественным путем за счет испарения воды.

– Накрывайте плечи и шею – это защита не только от солнечных ожогов, но и способ снижения общей температуры тела.

– Носите головной убор и легкую, светлую, воздухопроницаемую одежду из натуральных тканей.

– Термоодеяло в рюкзаке или любой предмет гардероба с пометкой "термо" можно использовать как навес от солнца или для создания прохлады при намокании.

– Огурцы и арбузы содержат до 90% воды и помогают поддерживать гидратацию.

– Домашний лимонад с щепоткой соли – вкуснейший освежающий напиток и способ восстановить электролитный баланс

Следите за своим самочувствием, особенно если страдаете хроническими заболеваниями. А пожилым людям, детям, беременным женщинам и лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует быть особенно осторожными и при ухудшении самочувствия немедленно обращаться за медицинской помощью.

Также во время жары бесплатную воду можно получить на 10 станциях метро в Петербурге.

Фото: Piter.tv