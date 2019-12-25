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Бесплатную воду можно получить на 10 станциях метро в Петербурге
Сегодня, 15:19
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Бесплатную воду можно получить на 10 станциях метро в Петербурге

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Перечень станций может быть скорректирован.

В петербургском метрополитене днем 30 июля вновь бесплатно раздают воду. Это связано с жаркой погодой, сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен". 

Питьевую воду можно получить на 10 станциях: "Проспект Ветеранов", "Площадь Ленина", "Проспект Просвещения", "Петроградская", "Горьковская", "Адмиралтейская", "Сенная площадь", "Достоевская", "Ладожская" и "Маяковская". 

Мы постоянно мониторим показатели температуры и при необходимости скорректируем список станций. Чтобы получить медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия, пользуйтесь стойками передачи тревожной информации или обратитесь к работнику метрополитена на станции. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен" 

Ранее мы рассказывали о том, что на "красной" ветке метро в Петербурге поезда "Балтиец" составляют половину подвижного состава. 

Фото: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Теги: жара, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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