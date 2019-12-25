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На "красной" ветке метро в Петербурге поезда "Балтиец" составляют половину подвижного состава
Сегодня, 14:55
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На "красной" ветке метро в Петербурге поезда "Балтиец" составляют половину подвижного состава

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Северная столица в общей сложности получила 280 вагонов этой модели.

В петербургском метро 30 июля начал движение 34-й по счету состав серии "Балтиец". После его запуска доля этих поездов на "красной" ветке достигла 50%, рассказали в Смольном. 

Один из наиболее современных поездов в мире разработан специально для петербургского метро, с учетом наших условий эксплуатации. Доля материалов, узлов и деталей отечественного происхождения достигает 90%. Сборка составов была специально локализована в Петербурге, чтобы сделать эти процессы более эффективными. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Северная столица в общей сложности получила 280 вагонов этой модели. В этом году производитель передаст "подземке" еще 120 вагонов. 

Ранее на Piter.TV: "Надежда" пробила уже 1592 кольца тоннеля в направлении к станции "Каменка". 

Фото: Telegram / Александр Беглов

Теги: балтиец, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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