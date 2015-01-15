Ремонт Зеленогорского шоссе завершили в Курортном районе

Зеленогорское шоссе имеет высокую степень нагрузки и важное социально-экономическое значение.

Дорожники закончили ремонт Зеленогорского шоссе. На участке от Приморского шоссе до проспекта Ленина уложено 200 тыс. кв.м. нового двухслойного асфальта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Зеленогорское шоссе имеет высокую степень нагрузки и важное социально-экономическое значение. Поэтому при ремонте использовалась система объемно-функционального проектирования, где щебень и битум подбираются для смеси особым образом. Работы проводились преимущественно ночью.

Также специалисты укрепили обочины инертными материалами, частично восстановили тротуары и нанесли разметку термопластиком.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что Зеленогорское шоссе является востребованной трассой, соединяющей ряд населенных пунктов и ведущей к важным объектам социальной инфраструктуры, памятникам истории и культуры.

Ремонт Зеленогорского шоссе проводился в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В 2024 году в Петербурге планируется привести в порядок около 170 км дорог.