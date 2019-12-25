В Петербурге уложили асфальт на улице Салова

Площадь нового покрытия равна 80 тысячам квадратных метров.

Ремонт улицы Салова во Фрунзенском районе завершен, об этом заявила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Работы были проведены на участке от Витебского проспекта до Софийской улицы. Дорожники положили два слоя асфальта на дороге и тротуарах, общая протяженность которых составляет 2,12 километра. Площадь нового покрытия равна 80 тысячам квадратных метров.

Кроме того, было отремонтировано полотно между трамвайными путями, восстановлено благоустройство и нанесена новая разметка термопластиком. Эти мероприятия проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Улица Салова является ключевой транспортной магистралью района, рядом расположены станция метро "Бухарестская", Академия транспортных технологий и другие важные социальные объекты.