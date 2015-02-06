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Ремонт асфальта стартовал на Гутуевском мосту
Сегодня, 16:56
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Ремонт асфальта стартовал на Гутуевском мосту

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Ремонт моста, который в этом году отметил 45-летний юбилей, будет проводиться поэтапно.

В Петербурге на Гутуевском мосту через реку Екатерингофку начались работы по замене асфальтового покрытия. Они продлятся до 23 октября, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В связи с ремонтом движение по мосту, а также по набережной реки Екатерингофки и Двинской улице у Гутуевского моста будет ограничено.

Ремонт моста, который в этом году отметил 45-летний юбилей, будет проводиться поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге отремонтировали Белоостровское шоссе.

Фото: пресс-служба КРТИ

Теги: гутуевский мост, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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