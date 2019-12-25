Таксист похитил телефон у другого водителя на улице Ворошилова

Ранее задержанный привлекался к административной ответственности.

Росгвардейцы задержали таксиста, похитившего мобильный телефон у другого водителя. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 25 марта к сотрудникам вневедомственной охраны обратился мужчина, сообщивший, что у него украли телефон. Когда местный житель заехал на машине во двор дома по улице Ворошилова, он обнаружил на въезде два автомобиля. Их не пропускал таксист, желавший выехать с дворовой территории. Водитель заблокировал проезд своим транспортным средством.

Тогда спешивший домой мужчина попытался переубедить таксиста, открыв на экране смартфона соответствующий пункт ПДД. Но тот отреагировал на это агрессивно, выхватил из рук iPhone и хотел скрыться на своей иномарке Volkswagen. На месте поймали 36-летнего правонарушителя, его доставили в 23-й отдел полиции.

Ранее задержанный привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии, нарушение правил маневрирования, езду без страховки и управление неисправным транспортным средством.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти