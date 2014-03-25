Из частного дома настоятеля храма в Ленобласти украли личные вещи

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 26 марта, в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило заявление от 50-летнего настоятеля храма о краже.

Священнослужитель сообщил, что в период с 14 по 25 марта неизвестный взломал дверь его дома, расположенного в СНТ "Радужное" в поселке Пять холмов, и украл личные вещи.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти,потерпевший оценил ущерб в 83 тысячи рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция принимает меры для поиска и задержания преступника.

Ранее мы сообщили о том, что после ссоры с соседом, применившим "травмат", житель Парголово оказался в больнице.

Фото: Piter.TV