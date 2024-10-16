После ссоры с соседом, применившим "травмат", житель Парголово оказался в больнице

У пострадавшего зафиксировали ушибы различных частей тела, после оказания помощи его отпустили.

Полицейские задержали мужчину, который применил "травмат" в конфликте с соседом в Парголово. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 27 марта правоохранителям поступила информация из больницы о том, что к ним госпитализировали 41-летнего местного жителя. У пострадавшего зафиксировали ушибы различных частей тела, после оказания помощи его отпустили.

Было установлено, что накануне вечером у одной из квартир дома 14к1 по Михайловской дороге между соседями возникла ссора из-за личного имущества. Перепалка переросла в драку, в ходе нее 39-летний мужчина применил травматический пистолет, выстрелив в воздух.

Стрелка задержали и доставили в отдел, составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Пистолет изъят, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV