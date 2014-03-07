Появились подробности ДТП со сбитой девочкой на Михайловской дороге

Своей версией происшествия поделилась водитель участвовавшего в аварии Chevrolet.

В минувший четверг 6 марта в ГУ МВД сообщили о дорожном происшествии, в котором пострадала девочка 2014 года рождения. Школьница была госпитализирована. Водительница Chevrolet, участвовавшего в ДТП, поделилась своей версий произошедшего, – передают в 78.ru.

По данным журналистов, 25-летняя владелица легковушки, Валерия, не успела среагировать на внезапный рывок девочки. До этого водительница ехала в сторону Дороги в Каменку, соблюдая правила дорожного движения и на разрешенной скорости.

Я увидела двух девочек, которые стояли на обочине. Когда я должна была проехать мимо них, стоявшая ко мне спиной девочка решила перейти дорогу, не убедившись в безопасности. Там не были ни светофора, ни перехода. Я пыталась среагировать, выкрутила руль и выехала на встречную полосу, но не задеть её не смогла. Валерия, водитель Chevrolet

Сразу после наезда девушка вызвала медиков и ГАИ. Она также отметила, что участок дороги, на которым произошла авария, действительно опасен для пешеходов ввиду того, что там нет тротуара, а обочина слишком узкая. По мысли Валерии, людей легко могут задевать проезжающие мимо автомобили.

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Видео: Социальные сети