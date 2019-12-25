На дачном участке во Всеволожском районе мужчине прострелили ногу

Изъяли официально зарегистрированный пистолет Grand Power и шесть патронов.

Полицейские Всеволожского района проводят проверку по факту ранения в частном доме, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 22 февраля поступило сообщение о травматическом ранении мужчины на Школьной улице в Токсово. На месте было установлено, что в больницу в тяжелом состоянии доставили 29-летнего потерпевшего.

А в отдел для разбирательства увезли мужчин в возрасте 22, 27 и 39 лет. Предварительно, ранение их знакомый получил случайно в результате выстрела оружия из-за неосторожного обращения с ним.

По данным СМИ, изъяли официально зарегистрированный пистолет Grand Power и шесть патронов. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ.

Ранее на Piter.TV: на севере Петербурга подросток случайно выстрелил себе в руку из найденного пистолета.

Фото: Piter.TV