На севере Петербурга подросток случайно выстрелил себе в руку из найденного пистолета

В настоящее время пострадавший находится в отделении травматологии.

На севере Петербурга подросток случайно подстрелил себя из найденного пневматического оружия. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 15-летний горожанин вечером 20 февраля был госпитализирован в больницу имени К. А. Раухфуса с инородным телом в кисти. Из руки достали пульку.

По словам юноши, около торгового центра "Крыша" он нашел пистолет и по неосторожности выстрелил в себя. В настоящее время пострадавший находится в отделении травматологии.

Все обстоятельства случившегося устанавливают полицейские Выборгского района Петербурга.

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю в Педиатрический университет обратились трое школьников, пострадавших в конфликтах.

Фото: Piter.TV