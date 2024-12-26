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На севере Петербурга подросток случайно выстрелил себе в руку из найденного пистолета
Сегодня, 12:47
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На севере Петербурга подросток случайно выстрелил себе в руку из найденного пистолета

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В настоящее время пострадавший находится в отделении травматологии.

На севере Петербурга подросток случайно подстрелил себя из найденного пневматического оружия. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 15-летний горожанин вечером 20 февраля был госпитализирован в больницу имени К. А. Раухфуса с инородным телом в кисти. Из руки достали пульку. 

По словам юноши, около торгового центра "Крыша" он нашел пистолет и по неосторожности выстрелил в себя. В настоящее время пострадавший находится в отделении травматологии. 

Все обстоятельства случившегося устанавливают полицейские Выборгского района Петербурга. 

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю в Педиатрический университет обратились трое школьников, пострадавших в конфликтах. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, пневматический пистолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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