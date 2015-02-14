Петербуржец задержан за поджог вышки связи в Токсово по указке кураторов

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в поджоге вышки сотовой связи в поселке Токсово. По предворительным данным, мужчина действовал по указанию украинских кураторов.
Следствие установило, что в ночь с 31 августа на 1 сентября подозреваемый использовал зажигательную смесь для поджога оборудования. Возгорание повредило часть конструкции, однако объект удалось быстро потушить.
По версии правоохранителей, действия петербуржца были согласованы с представителями украинских террористических формирований. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о совершении теракта.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.
Ранее в Петербурге раскрыли участников сети украинских спецслужб, готовивших взрыв автомобиля главы оборонного предприятия.
Фото: Piter.tv
