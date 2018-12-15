В Петербурге раскрыли участников сети украинских спецслужб, готовивших взрыв автомобиля главы оборонного предприятия

Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Санкт-Петербурге, организованный украинскими спецслужбами, целью которого стало убийство руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Пресс-центр ФСБ сообщил, что была разоблачена группа агентов украинского происхождения, состоящая из троих россиян, родившихся в 1993, 1994 и 2006 годах. Эти лица подозревались в подготовке взрыва машины высокопоставленного сотрудника ОПК.

Группа получила инструкции от куратора, связанного с разведывательным подразделением Министерства обороны Украины. Двое участников наблюдали за объектом покушения, выяснили его местожительство и организовали передачу взрывного устройства через скрытый тайник на кладбище города. Получивший бомбу исполнитель надел женское платье и замаскировался под пожилую женщину, намереваясь заложить заряд под автомобиль жертвы. Во время подготовки теракта злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ.

Следственными органами Управления ФСБ возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также продолжаются дополнительные проверки и следствие, направленные на установление состава преступлений согласно ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ,За совершение указанных действий виновникам грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Видео: пресс-служба ЦОС ФСБ РФ