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Задержан выстреливший в мужчину из "травмата" на Кронверкской набережной
Сегодня, 11:11
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Задержан выстреливший в мужчину из "травмата" на Кронверкской набережной

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

В Петроградском районе правоохранители задержали участника драки, применившего в отношении оппонента "травмат", рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 15 октября в полицию поступило сообщение о скандале около дома 67/13 по Кронверкской набережной. По адресу был обнаружен с травматическим ранением ноги 26-летний житель Владимирской области, а задержан – 23-летний уроженец Вологодской области. Последний в ходе конфликта выстрелил в оппонента. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Ранее на Piter.TV: устроившему стрельбу в ресторане на Московском проспекте вынесли приговор. 

Фото: Piter.TV

Теги: кронверкская набережная, травматический пистолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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