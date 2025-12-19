  1. Главная
Возле Петропавловской крепости перевернулся внедорожник
Сегодня, 11:59
В настоящее время пробки на участке нет.

На Кронверкской набережной в Петербурге произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. 

Утром 21 января около Петропавловской крепости перевернулся внедорожник Geely. В сторону Троицкого моста образовывался затор, пишет "Фонтанка". В настоящее время пробки на участке нет. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти в ДТП на трассе "Кола" погибли пожилые водитель и пассажирка. Мужчина за рулем Nissan Murano потерял управление и столкнулся с грузовой машиной Scania. 

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

