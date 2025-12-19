Возле Петропавловской крепости перевернулся внедорожник

В настоящее время пробки на участке нет.

На Кронверкской набережной в Петербурге произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Утром 21 января около Петропавловской крепости перевернулся внедорожник Geely. В сторону Троицкого моста образовывался затор, пишет "Фонтанка". В настоящее время пробки на участке нет. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти