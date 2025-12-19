В ДТП на трассе "Кола" погибли пожилые водитель и пассажирка

Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента, выясняя подробности случившегося.

Во вторник, 20 января, примерно в 17:30 на 151 км трассы "Кола" (Мурманское шоссе) случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковой машины и грузового автопоезда. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Автомобилем Nissan Murano управлял 71-летний мужчина, который потерял контроль над машиной и выехал на противоположную полосу, врезавшись в движущуюся навстречу машину марки Scania с прицепленной цистерной, управляемую 34-летним водителем из Петрозаводска.

В результате столкновения погибла все, кто находился внутри легковушки: сам водитель и 71-летняя пассажирка. Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента, выясняя подробности случившегося.

