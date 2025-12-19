Лобовое ДТП на трассе "Сортавала" привела к пострадавшему

Вечером на 108-м километре трассы столкнулись Jaecoo и Geely есть пострадавший.

На 108-м километре трассы А-121 "Сортавала" произошло лобовое столкновение автомобилей Jaecoo и Geely, в результате которого водитель одного из транспортных средств получил травмы и был экстренно доставлен в больницу.

Инцидент произошел вечером 20 января. По информации аварийно-спасательной службы Ленобласти, водитель автомобиля Jaecoo получил травмы и был госпитализирован до прибытия спасательных подразделений.

Сотрудники поисково-спасательного отряда из Приозерска обесточили оба автомобиля, чтобы исключить риск возгорания или взрыва. На месте работают экстренные службы, включая полицию и сотрудников аварийно-спасательной службы. Причины столкновения пока не установлены, специалисты продолжают расследование всех обстоятельств происшествия.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО