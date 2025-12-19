  1. Главная
Сегодня, 14:50
На въезде на Алексеевский виадук перевернулся автобус. Пострадали четверо

В момент происшествия в автобусе находились 16 пассажиров.

В Кингисеппском районе Ленобласти произошло ДТП с пассажирским заказным автобусом Yutong. Как сообщили в МЧС России, пострадали четыре человека. 

Днем 19 января на въезде на Алексеевский виадук водитель транспортного средства съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В момент происшествия в автобусе находились 16 пассажиров. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Обстоятельства и причины аварии выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны подробности смертельного ДТП на трассе "Кола". Водитель Kia Spectra не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком с полуприцепом.

Видео: Telegram / Дорожный Контроль СПБ | ЛО 

