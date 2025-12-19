На въезде на Алексеевский виадук перевернулся автобус. Пострадали четверо

В момент происшествия в автобусе находились 16 пассажиров.

В Кингисеппском районе Ленобласти произошло ДТП с пассажирским заказным автобусом Yutong. Как сообщили в МЧС России, пострадали четыре человека.

Днем 19 января на въезде на Алексеевский виадук водитель транспортного средства съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В момент происшествия в автобусе находились 16 пассажиров. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Видео: Telegram / Дорожный Контроль СПБ | ЛО