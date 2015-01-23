Устроившему стрельбу в ресторане на Московском проспекте вынесли приговор

По статьям 105 и 222 УК РФ обвиняемому назначено 10 лет лишения свободы.

В суде Санкт-Петербурга вынесли приговор мужчине, которого обвиняют по уголовным статьям об убийстве и незаконном ношении и перевозке огнестрельного оружия. Поводом для возбуждения дела стала стрельба обвиняемого в ресторане Московского района в марте текущего года, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствие полагает, что злоумышленник открыл огонь в заведении с целью убить мужчину, который не первый год был должником обвиняемого. Отказы вернуть долг обернулись для пострадавшего смертью от огнестрельных ранений прямо на месте преступления. Суд приговорил стрелявшего к 10-ти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что перед судом предстанет мужчина, который недавно стрелял из окна дома по набережной реки Пряжки

Видео: пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу