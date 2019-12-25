Мужчина предстанет перед судом за стрельбу из окна дома по набережной реки Пряжки

Житель Ленинградской области обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

В Петербурге стрелявший из окна квартиры мужчина предстанет перед судом. Подробности уголовного дела рассказали в прокуратуре Адмиралтейского района.

Житель Ленинградской области обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). По версии следствия, 4 мая 2024 года 36-летний обвиняемый беспричинно, из хулиганских побуждений, дважды выстрелил из пистолета в воздух из окна одной из квартир дома по набережной реки Пряжки.

Обвиняемый пояснил, что нашел пистолет с четырьмя патронами в подвале и решил проверить, пригоден ли он для стрельбы.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

В сентябре нетрезвый мужчина стрелял в сторону полицейских на улице Академика Константинова.

Фото: Piter.tv