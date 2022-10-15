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Нетрезвый мужчина стрелял в сторону полицейских на улице Академика Константинова
Сегодня, 14:35
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Нетрезвый мужчина стрелял в сторону полицейских на улице Академика Константинова

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В результате случившегося никто не пострадал, неадекват задержан.

Вечером 21 сентября нетрезвый мужчина совершил покушение на инспекторов ДПС ОБ Госавтоинспекции, которые находились на дежурстве, на улице Академика Константинова в Петербурге. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Уроженец Мурманской области 1983 года рождения подошел к полицейским и выстрелил в их сторону из сигнального устройства для охотников. 

В результате случившегося никто не пострадал, неадекват задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: у бара на Литейном проспекте произошла драка, переросшая в перестрелку. 

Фото: Piter.TV

Теги: стрельба в полицейских, улица академика константинова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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