Нетрезвый мужчина стрелял в сторону полицейских на улице Академика Константинова

Вечером 21 сентября нетрезвый мужчина совершил покушение на инспекторов ДПС ОБ Госавтоинспекции, которые находились на дежурстве, на улице Академика Константинова в Петербурге. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".
Уроженец Мурманской области 1983 года рождения подошел к полицейским и выстрелил в их сторону из сигнального устройства для охотников.
В результате случившегося никто не пострадал, неадекват задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.TV: у бара на Литейном проспекте произошла драка, переросшая в перестрелку.
Фото: Piter.TV
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